WhatsApp sözleşmesi sonrası milyonlarca kullanıcı bunu merak ediyor! | Video
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WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu ve büyük tepki çeken gizlilik sözleşmesinin ardından, milyonlarca kişi farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Yerli uygulama BİP bu süreçte öne çıktı. Telegram ve Signal de cep telefonu ve tabletlere indirildi. Peki hangi uygulama ne özelliğe sahip? İşte detaylar...