SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...

Son dakika haberleri... Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.
Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele aldı.
Toplantıda ayrıca, "Risk haritası değişecek mi?", "Kafe ve restoranlara kısıtlama getirilecek mi?", "Kısıtlamalara geri dönülecek mi?" konuları da ele alındı.
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanların katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonra erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Artan vakalar sonrası koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"EKONOMİDE ÇOK SAYIDA PLANI HAYATA GEÇİRDİK"
Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların gerisinde değişime ve ekonomide reforma olan bağımlılığı vardır. Milletimize açıkladığımız reform takvimini uygulamaya devam ediyoruz. Ekonomide cari açığın azalmasına, istihdamın artmasına yönelik çok sayıda planı hayata geçirdik. Yaklaşık 3 hafta önce de ekonomi reformlarını açıklamıştık.
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Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programının takvime uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu reformlara sahip çıkacağız.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Milletimize verdiğimiz en önemli reform sözü, sivil ve yeni bir anayasadır. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen mevcut anayasamızdaki bu sorunu gideremedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdıklarını salgın döneminde çok iyi gördük. Hızlı karar mekanizması, ülkemizin bu yönde pozitif ayrışmasını sağladı.
Tüm kesimlerin yeni anayasaya katkıda bulunmasını bekliyoruz. 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü fikre açığız.
Cumhuriyetin kuruluşuyla coğrafyamıza yeniden vurduğumuz egemenlik mührünü yaşanan sıkıntılara rağmen derinleştirerek koruyoruz. Yaşanan sıkıntılara milletimizle beraber göğüs geriyoruz. Türkiye demokrasi mücadelesini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da pekiştirmiştir.
"AŞILAMADA OLDUKÇA İLERİ SEVİYEDEYİZ"
Koronavirüs salgını, uygulamaya koyduğumuz tedbirlerden etkilenen kesimler başta olmak üzere hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açtı. Sağlık altyapımız sayesinde kimi ülkelerde görülen felaketleri yaşamadık. Salgınla mücadele en önemli araçlardan biri olan aşılamada oldukça ileri seviyedeyiz.
Salgın sürecinde fabrikada çarklar hiç durmadı. Aksaklığa meydan verilmedi. Karayollarımıza, demiryollarımıza, hava yollarına yaptığımız yatırımların önemi bu dönemde iyi anlaşıldı.
YATIRIMCILARA SESLENDİ
Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor.
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VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum.
Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 bini bile bulmadı. 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı.
"FELAKET TELLALLARI İŞ BAŞINDA "
Ülkemizde felaket tellalları siyasetten medyaya kadar yine iş başında. Milletimiz bir tarafta İstiklal Harbi'ni verirken, diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğu yapıyor. Her yatırıma karşı birileri 'istemeyiz' diye ortalığa dökülüyor. Terörle mücadele ederken, terörün yanında duranlar hiç eksik olmadı. 15 Temmuz darbe girşiminde darbe şakşakçılığı yapanları da unutmadık. Biz bunların hiçbirine itibar etmedik. Su üstünde yürüseniz bile yüzme bilmiyor diyerek bu durumu tersine çevirdik. Türkiye sürekli büyüyen üretim kapasitesi, cesur girişimci ve ihracatçı potansiyeli ile hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir.
Tuzakları bozarak, önümüze çıkartılan engelleri aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Ülkemize diz çöktüremeyeceğini anlayanlar, şimdi de gözünü milletimizin birliğine, beraberliğine ve dirliğine diktiler. Milletimiz bu oyunu gördüğü için sıkı sıkıya kenetlenmiştir.
"BU KUTLU MÜCADELEYİ ZAFERE ULAŞTIRANA KADAR DURMAYACAĞIZ"
Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Suriye'den Libya'ya, Akdeniz'den Ege'ye kadar her türlü mücadelemize bu anlayışla devam ettik. Haklı olduğumuza zaman içinde tüm dünya şahitlik etmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde pek çok hayırlı gelişmeyi birlikte yaşayacağız.
Milli iradenin temsilcisi olan TBMM ile, yürütmemizin sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığı, bağımsız yargı, iş adamları velhasıl milletimizle bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.
Salgından etkilenen tüm kesimleri yakından takip ediyoruz. Desteklemek için şartları zorluyoruz. Kısıtlamadan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki pek çok ülkeye göre tedbirleri akıllı bir şekilde uygulayan ülkeler arasındayız.
Salgının tedbirleri konusunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak zorundadır. Bugün de Kabine toplantısında salgınla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hasta oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmemize mecbur bırakmaktadır.
ALINAN YENİ KARARLAR
Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
- Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
- Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.