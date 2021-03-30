SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: İşte yeni koronavirüs kararları...

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Milletimize verdiğimiz en önemli reform sözü, sivil ve yeni bir anayasadır. Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen mevcut anayasamızdaki bu sorunu gideremedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdıklarını salgın döneminde çok iyi gördük. Hızlı karar mekanizması, ülkemizin bu yönde pozitif ayrışmasını sağladı.

Tüm kesimlerin yeni anayasaya katkıda bulunmasını bekliyoruz. 2053 vizyonunun omurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü fikre açığız.