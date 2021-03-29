SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan alınan kararları tek tek açıkladı | Video

Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen mart ayının son kabine toplantısı sona erdi. 1 Mart itibarıyla başlayan ‘Kademeli Normalleşme’ dönemi ile birlikte artan vakalar sonrası yeni tedbir kararlarının ele alındığı tahmin edilen kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Alınan yeni kararları açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edeceğini belirterek, "Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...