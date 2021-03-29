Video Haber SON DAKİKA: Hafta sonu sokak kısıtlaması genişledi | Video

SON DAKİKA: Hafta sonu sokak kısıtlaması genişledi | Video

SON DAKİKA: Hafta sonu sokak kısıtlaması genişledi | Video
29.03.2021 | 20:58

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SON DAKİKA: Hafta sonu sokak kısıtlaması genişledi | Video 03:32
SON DAKİKA: Hafta sonu sokak kısıtlaması genişledi | Video 29.03.2021 | 20:58
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması! | Video 03:32
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması! | Video 29.03.2021 | 20:48
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İstanbul, Ankara, İzmir’in olduğu 58 ilde cumartesi kısıtlama yapılacak. Tüm detaylar A Haber’de…

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