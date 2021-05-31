SON DAKİKA: Kabine Toplantısı A Haber ile canlı izle! Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması

Son dakika haberleri... Normalleşme nasıl olacak? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan hangi normalleşme kararları çıkacak Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşması ile normalleşme kararlarını canlı yayında duyuracak! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Kararları ve Başkan Erdoğan'ın canlı yayın 'Ulusa Sesleniş' konuşması açıklamalarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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