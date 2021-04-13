Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye, ihracatta çifte rekor kırarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '128 milyar nerede?' şeklinde algı operasyonu yaparak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Peki CHP '128 milyar dolar' çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında muhalefet kanadının asılsız iddialarına yanıt verdi.
Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video
"YÜZYILIN YALANI OLACAK"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar doları nerede?' iddiası için "Belki de yüzyılın yalanı olacak." ifadesini kullanan Kenan Kıran, "Geçtiğimiz sene Fazilet Durağı üzerinden bir yayın yaptık. Büyük bir yalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da '128 dolar nerede?' iddiası da belki de yüzyılın yalanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti, her işlemi kayıt altında olan bir devlet. Ve rakamların hepsi işleniyor. Bu rakamlar aslında, siyasiler ekonomistler de açıklıyor ama görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı.
"GEZİ KALKIŞMASI OLMASAYDI BU RAKAM DAHA YÜKSEK OLACAKTI"
2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu söyleyen
Kenan Kıran, şu ifadeleri kullandı:
"Bu rakamlar Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alıyor. Kamuya açık rakamlar. Gizli rakamlarda bahsetmiyoruz. 2005 sonunda 50 milyar dolarını ilk kez aştı. 2012 ortasında 100 milyar doları geçti.
Kasım 2013'te Gezi Parkı eylemlerine rağmen 135 milyar dolara yaklaştı. '128 milyar dolar nerede?' diye soruyorlar ya. Belki Gezi kalkışması olmasaydı bu rakam daha yüksek olacaktı. Ondan sonra bir düşüş başladı. Ekim 2017'de 117.8 milyar dolar oldu.
"PANDEMİYE RAĞMEN ŞUBAT 2020'DE DÖVİZ REZERVİ YÜKSELDİ"
ABD Eski Başkanı Trump'ın ekonomik kur saldırıları ve operasyonları başladı. Bundan sonra ekonomide dolarda ciddi anlamda yükseliş başladı. 135 milyar dolar Eylül 2018'de 84,7 milyar dolara düştü. Şubat 2020'de, pandemi dönemine rağmen ekonomi yönetiminin tedbirleriyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi 107.7 milyar dolara yükseldi. Şubat 2021'de 95,5 milyar dolar, Nisan 2021'de de 87.6 milyar dolar oldu.
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