Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye, ihracatta çifte rekor kırarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '128 milyar nerede?' şeklinde algı operasyonu yaparak Türk ekonomisini ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Peki CHP '128 milyar dolar' çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında muhalefet kanadının asılsız iddialarına yanıt verdi.

Muhalefet 128 milyar dolar çarpıtmasıyla ne yapmak istiyor? İşte gerçekler | Video

"YÜZYILIN YALANI OLACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar doları nerede?' iddiası için "Belki de yüzyılın yalanı olacak." ifadesini kullanan Kenan Kıran, "Geçtiğimiz sene Fazilet Durağı üzerinden bir yayın yaptık. Büyük bir yalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da '128 dolar nerede?' iddiası da belki de yüzyılın yalanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti, her işlemi kayıt altında olan bir devlet. Ve rakamların hepsi işleniyor. Bu rakamlar aslında, siyasiler ekonomistler de açıklıyor ama görmezden geliniyor." ifadelerini kullandı.