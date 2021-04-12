Türkiye’nin kaybolan rezervi yok





AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.



SAVAŞ: "EKONOMİ CEHALETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Mustafa Savaş; Türkiye'nin büyüme oranlarına göre 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında 2., dünyada ise 4. ülke olduğunu belirterek, "Bu gerçeği yok sayarak '128 milyar dolar nerede? sorusunu soracak cesareti bulmak ekonomi cehaletinden başka bir şey değildir" dedi.



"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDEKİ SAPMANIN TAMAMI MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVLERİYLE KARŞILANDI"

Mustafa Savaş; Ocak 2020'den itibaren dünyayı, Mart ayından sonra ise Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye, 2019'a göre, mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşadığını hatırlatarak, "Tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bu sapmanın tamamı Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle karşılanmıştır" dedi.



SAVAŞ: "ASILSIZ KARALAMA KAMPANYASI"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, şunları söyledi:

"Günlerdir asılsız bir karalama kampanyası ile başlatılan '128 milyar dolar nerede?' sorusunu gelin birlikte cevaplayalım.



"VARLIKLAR MEVCUT DURUMLARA GÖRE SÜREKLİ OLARAK EL DEĞİŞTİRİR"

"Ekonomide hiçbir şey durduk yere ortaya çıkmaz ya da ortadaki değerler bir anda buhar olup yok olmaz. Varlıklar mevcut durumlara göre sürekli olarak el değiştirirler. Bu durum ekonomik hayatın rutin bir sürecini oluşturmaktadır."