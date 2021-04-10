Hükümetten altın kararı! Bakan duyurdu: Geçit yok!

Hükümet siyanürlü yöntemle altın madeni işletilmesi başta olmak üzere madencilik sektöründe doğaya zarar verecek uygulamalara göz açtırmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, altın madenciliğinde arama ve çıkarma aşamalarının hiçbir kademesinde siyanür kullanılmadığını belirterek, "Kalker, kömür, demir, bor gibi madenlerin arınma ve çıkarılma yöntemleri gibi altın da benzer yöntemlerle aranmakta, çıkarılmakta" dedi.
Bakan Kurum, madencilik sektöründe su, toprak, hava konularında yapılan denetimlerde 184 işletmeye 14 milyon liranın üzerinde ceza kesildiğini bildirdi.
6 BİN 500 TONLUK REZERV VAR
Türkiye'de 18 altın işletmesi üretim yaparken, sektör değerlendirmelerine göre 6 bin 500 ton potansiyel rezerv bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen altın projelerine yerli ve yabancı yatırımcılar, arama ve tesis yatırımlarına yaklaşık 2.5 milyar dolar harcadı. Altın üretimi resmi olarak ilk defa 2001'de İzmir-Bergama'da başlarken, son 19 yılda altın üretimi 340 tona ulaştı. Altın madenlerinin çevreye etkileri konusu Meclis gündemine taşındı. Bakan Kurum, siyanürün altın arama ve çıkarma aşamalarının hiçbirinde kullanılmadığını belirterek, "Siyanür altın madenciliğinde altının zenginleştirilmesi, ocaktan çıkarılan tüvenan (doğrudan yataktan alınan cevherin içeriği) cevherden metal altının kazanımı aşamasında kullanılıyor. Zenginleştirme yönteminin seçimi cevherin mineralojik, metalürjik özellikleri değerlendirilerek yapılıyor. Siyanür kullanımının gerçekleştirildiği liç (hidrometalurjik zenginleştirme) yöntemlerinde, bunların atık alanlarında bilimsel yöntemler ve ilgili mevzuat kapsamında tüm önlemler alınıyor" dedi.
185 İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ
Çevre Kanunu kapsamında, denetim personelinin ani, birleşik, şikayetler üzerinde denetimler yaptığını belirten Bakan Kurum, "Çevre mevzuatına aykırı olarak faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluşlar, işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı. Bakan Kurum, madencilik sektöründe su, toprak, hava konularında 2 bin 835 çevre denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun sonucunda 185 işletmeye 14 milyon 143 bin lira ceza kesildiği bilgisini verdi.
ATIKLARI DEPOLAMA TESİSLERİ KURULUYOR
Bakan Kurum, Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında maden zenginleştirme tesislerinin ÇED sürecinde maden atığının çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilenmemesi için maden atığı ve tesisin sınıfına göre gerekli taban ve üst örtü geçirimsizlik sistemi istendiğini belirtti. Kurum, "ÇED süresinin ardından uygulama projeleri onaylanıyor. Sahanın uygulanma projelerine uygun olarak yapıldığının denetimi yapılıyor. Bakanlığımızca 'Maden Atığı Depolama Tesisi Onay Belgesi' düzenleniyor" açıklamasını yaptı.