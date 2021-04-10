Hükümetten altın kararı! Bakan duyurdu: Geçit yok!





6 BİN 500 TONLUK REZERV VAR



Türkiye'de 18 altın işletmesi üretim yaparken, sektör değerlendirmelerine göre 6 bin 500 ton potansiyel rezerv bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen altın projelerine yerli ve yabancı yatırımcılar, arama ve tesis yatırımlarına yaklaşık 2.5 milyar dolar harcadı. Altın üretimi resmi olarak ilk defa 2001'de İzmir-Bergama'da başlarken, son 19 yılda altın üretimi 340 tona ulaştı. Altın madenlerinin çevreye etkileri konusu Meclis gündemine taşındı. Bakan Kurum, siyanürün altın arama ve çıkarma aşamalarının hiçbirinde kullanılmadığını belirterek, "Siyanür altın madenciliğinde altının zenginleştirilmesi, ocaktan çıkarılan tüvenan (doğrudan yataktan alınan cevherin içeriği) cevherden metal altının kazanımı aşamasında kullanılıyor. Zenginleştirme yönteminin seçimi cevherin mineralojik, metalürjik özellikleri değerlendirilerek yapılıyor. Siyanür kullanımının gerçekleştirildiği liç (hidrometalurjik zenginleştirme) yöntemlerinde, bunların atık alanlarında bilimsel yöntemler ve ilgili mevzuat kapsamında tüm önlemler alınıyor" dedi.