Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! İstanbul Valiliği harekete geçti





Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı Hülya Yüksel, "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.



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