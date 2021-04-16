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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:26 Son Güncelleme: 16.4.2021 11:53

'ndeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! harekete geçti

DHA
Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! İstanbul Valiliği harekete geçti

, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için 'na başvurdu.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan Ş.D., İstanbul Valiliği'ne şikayet dilekçesi yollayarak Ataşehir Belediyesi'nin bir inşaatta imar yolsuzluğuna göz yumduğunu öne sürdü. Valilik, şikayet üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan ön araştırma raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığı belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, ön araştırma raporuyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.



İçişleri Bakanlığı'na gönderilen Vali Ali Yerlikaya imzalı dilekçede, "Söz konusu parselde imar planına göre 954,84 metrekare fazla emsal kullandırılması ve mahallinde yapılan incelemede 2. blokta proje aykırı olarak açık balkon şeklinde belirtilen alanların kısmen kapalı alan haline getirildiği anlaşıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ön İnceleme Yaptırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir" denildi.



Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı Hülya Yüksel, "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

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Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! İstanbul Valiliği harekete geçti
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