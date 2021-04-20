Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.



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