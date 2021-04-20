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Giriş Tarihi: 20.4.2021 08:00 Son Güncelleme: 20.4.2021 08:09

Son dakika: polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı

Son dakika haberi: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi 'Arsa Avcısı' operasyonu ile gözaltına alındı.

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Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
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