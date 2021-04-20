Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.

Ankara'da kendilerini Kamuda görevli Daire Başkanı olarak gösteren örgüt üyeleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle müşterilerini kandırıp dolandırdı. Suç örgütü dolandırdıkları kişilerin ardından alay ettiği ortaya çıktı. Örgüt, dolandırıcılıktan 300 milyon liralık vurgu yaptı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 106 kişiden oluşan suç örgütünün olduğunu belirledi.

Polis ekiplerin 2 yıl süren teknik ve fiziki takip ile suç örgütünün çalışma şemasının detaylarını ortaya çıkardı. Örgüt üyeleri, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi verdi. Mağdurları ikna etmede ise avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandılar.

DAİRE BAŞKANI OLARAK KENDİLERİNİ TANITMIŞLAR

Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri, kamu binasında kendilerine oda ayarladı. Daire Başkanı olarak kendilerini tanıtarak mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandılar.