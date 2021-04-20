Video Yaşam Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video

Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video

Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video
20.04.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video 01:02
Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video 20.04.2021 | 11:10
İstanbul'da baskında şaşırtan görüntü! Metrelerce yüksekte pencerede asılı kaldı 00:40
İstanbul'da baskında şaşırtan görüntü! Metrelerce yüksekte pencerede asılı kaldı 20.04.2021 | 10:55
Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı | Video 02:14
Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı | Video 20.04.2021 | 11:05
Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:40
Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada | Video 20.04.2021 | 10:40
İnternet kafede “Counter-Strike” maçına polis baskını | Video 01:52
İnternet kafede “Counter-Strike” maçına polis baskını | Video 20.04.2021 | 10:40
Müge Anlı'da son dakika inanılmaz olay! Kazada öldü sanıyordu, 30 yıl sonra... 16:15
Müge Anlı'da son dakika inanılmaz olay! Kazada öldü sanıyordu, 30 yıl sonra... 20.04.2021 | 10:42
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan flaş Instagram açıklaması Ya bütün zincirleri yıkıcam... 08:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 20 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan flaş Instagram açıklaması "Ya bütün zincirleri yıkıcam..." 20.04.2021 | 10:19
İstanbul’da gasp şüphelisi, polis baskınından kaçarken damdan böyle düştü | Video 02:13
İstanbul’da gasp şüphelisi, polis baskınından kaçarken damdan böyle düştü | Video 20.04.2021 | 10:16
Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı | Video 01:12
Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı | Video 20.04.2021 | 10:16
Minibüste bu kadarına da pes dedirten yoğunluk kamerada | Video 00:35
Minibüste " bu kadarına da pes" dedirten yoğunluk kamerada | Video 20.04.2021 | 10:16
SON DAKİKA: Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Emekli ikramiyesinde zam nasıl olacak? Kim ne kadar alacak? 03:49
SON DAKİKA: Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Emekli ikramiyesinde zam nasıl olacak? Kim ne kadar alacak? 20.04.2021 | 09:59
Diyarbakır'da asansör dehşeti! 11'inci kattan çakıldı: Baba oğlunu kurtarmak için... 05:27
Diyarbakır'da asansör dehşeti! 11'inci kattan çakıldı: Baba oğlunu kurtarmak için... 20.04.2021 | 09:32
Müge Anlı'nın halk oyunu performansına sosyal medya hesabı Instagram'da beğeni yağdı! 00:33
Müge Anlı'nın halk oyunu performansına sosyal medya hesabı Instagram'da beğeni yağdı! 20.04.2021 | 09:17
Engel tanımayan hırsız kamerada | Video 02:30
Engel tanımayan hırsız kamerada | Video 20.04.2021 | 08:48
Adana'da taksiciye tinerli bıçaklı saldırı | Video 01:55
Adana'da taksiciye tinerli bıçaklı saldırı | Video 20.04.2021 | 09:07
İstanbul Tuzla'da karaya oturan gemiden son görüntüler! 01:39
İstanbul Tuzla'da karaya oturan gemiden son görüntüler! 20.04.2021 | 08:27
SON DAKİKA: Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler 00:37
SON DAKİKA: Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler 20.04.2021 | 08:51
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı | Video 02:16
Çaldığı bisiklet ile olay yerine gelen genç kız yakalandı | Video 20.04.2021 | 08:29
Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu 02:10
Misafirliğe gittiği evde husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu 20.04.2021 | 08:27
Ankara'da iki grubun silahlı sopalı kavgası kamerada! 01:02
Ankara'da iki grubun silahlı sopalı kavgası kamerada! 20.04.2021 | 08:29

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yapılan operasyonda Avukat ve Kamu görevlilerinde bulunduğu 106 kişi ‘Arsa Avcısı’ operasyonu ile gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da kendilerini Kamuda görevli Daire Başkanı olarak gösteren örgüt üyeleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle müşterilerini kandırıp dolandırdı. Suç örgütü dolandırdıkları kişilerin ardından alay ettiği ortaya çıktı. Örgüt, dolandırıcılıktan 300 milyon liralık vurgu yaptı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan 106 kişiden oluşan suç örgütünün olduğunu belirledi.

Polis ekiplerin 2 yıl süren teknik ve fiziki takip ile suç örgütünün çalışma şemasının detaylarını ortaya çıkardı. Örgüt üyeleri, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi verdi. Mağdurları ikna etmede ise avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandılar.

DAİRE BAŞKANI OLARAK KENDİLERİNİ TANITMIŞLAR
Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri, kamu binasında kendilerine oda ayarladı. Daire Başkanı olarak kendilerini tanıtarak mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandılar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA