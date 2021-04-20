Ankara'daki dolandırıcılık operasyonu kamerada! Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin olduğu 106 gözaltı
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