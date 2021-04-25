SON DAKİKA HABERİ: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak yurt dışına çıkış yaptı. 2 milyar dolarlık kripto parayı da yanına alan Faruk Fatih Özer hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine savcılık harekete geçti ve hakkında yakalama kararı çıkardı.
ARNAVUTLUK'A KAÇTI!
Faruk Fatih Özer 20 Nisan akşamı yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtuğu belirlenen Özer için İnterpol kırmızı bültenle arama kararı çıkarmış ve Arnavutluk polisi de olayla ilgili operasyon başlatmıştı.
KALDIĞI OTEL TESPİT EDİLDİ
Özer'in kaldığı oteli ve kullandığı arabayı tespit eden emniyet güçleri operasyon başlatmıştı. Ancak Özer bu operasyonda yakalanmadan kurtuldu.
Özer'in daha sonra Arnavutluk'tan ayrılarak başka bir ülkeye gittiği tespit edildi.
Dilek Güngör
SABAH GAZETESİ YAZARI AÇIKLADI
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, canlı yayında Faruk Fatih Özer'in bulunabileceği ülkeyi açıkladı. Güngör, Faruk Fatih Özer'in, Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın da kaçtığı Arjantin ve Brezilya yakınlarında olabileceğini açıkladı.
OLAYLA İLGİLİ 69 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul ve Kocaeli Emniyeti, Thorex adlı kripto para borsasıyla vurgun yaparak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'i Kocaeli'de yakalayarak gözaltına aldı.
69'A YÜKSELDİ
Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.
SORUŞTURMADAN DETAYLAR
Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.