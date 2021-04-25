SON DAKİKA HABERİ: Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia

69'A YÜKSELDİ



Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR



Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, işlerinin kötü gittiği son dönemde de korumasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı. Özer'in 8 ay önce Maslak'taki bir plazada aylığı 15 bin TL'ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.

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