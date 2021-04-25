Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video
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Son dakika haberi: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla yurtdışına çıkmıştı. İlk olarak Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer'in buradan hangi ülkeye gittiği tespit edilememişti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında çarpıcı bir iddia geldi.