Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video

Son dakika haberi: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla yurtdışına çıkmıştı. İlk olarak Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer'in buradan hangi ülkeye gittiği tespit edilememişti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den canlı yayında çarpıcı bir iddia geldi.