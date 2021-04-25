SODİMER'den kripto para borsaları hakkında yatırımcılara uyarı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Kripto Para Çalışma Birimi şu uyarıları sıraladı: Kripto para piyasası hem Türkiye'de hem de Dünya'da fırtınalı günler yaşıyor. Gelişmelerle birlikte kripto paralarda ciddi düşüşler yaşandı. Öte yandan ülkemizde, Thodex kripto para borsasında yaşananların ardından Vebitcoin borsasının iflas edeceği haberleri ve son olarak Goldexco.in borsasında işlemlerin durması ciddi endişelere neden oldu ve mağduriyetler ortaya çıktı. Maalesef, bilinçsiz yatırımcı profilinden dolayı ileride daha büyük mağduriyetlerin çıkması da söz konusu.

Kripto paralara yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar var.

1. Borç alarak, kredi çekerek ya da ev, araba, altın vb. yatırımlar ile kesinlikle kripto para almayın.

2. Eşten dosttan, arkadaştan ya da konunun uzmanı olamayan kişilerden duyduğunuz tavsiyelere itibar etmeyin. Özellikle sahte hesaplara ve dolandırıcılara dikkat edin.

3. Sadece uzman olan kişilerin görüşlerine ve analizlerine itibar edin. Basit dahi olsa kendi analizinizi de yapın.

4. Hedeflerinizi belirleyin. Yatırım yapacağınız coini hangi fiyattan alacağınız ve satacağınız konusunda mutlaka hedefleriniz olsun.

5. Coinlere aşık olmayın. Kâr aldığınız coinlerde daha fazla kalmanın ve ısrarcı olmanın anlamı yoktur.

6. İşlem yapacağınız borsaları mutlaka inceleyin. İster yerli ister yabancı olsun, işlem hacmi yüksek kurumsal borsaları tercih edin.

7. Piyasada işlem gören binlerce coin ve token var. Alım yapacağınız coinlerin mutlaka hacimleri ve teknolojik arka planları hakkında bilgi edinip haber akışını takip edin.

8. Asla hırslı olmayın. Fazla hırs sonunda zarar getirir.

9. Sabırlı olun. Her başarının ardında sabır vardır.

10. Kanaatkar olun. Kâr en çok cebe yakışır! Aşırı kazanma arzusu yanlışı ve zararı beraberinde getirir. Çünkü bu piyasada dakikalar içinde elinizdekileri kaybetmek mümkün.