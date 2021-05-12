Son dakika: Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır...

"KRİPTOLAR İÇİN BU TANIM KULLANILIR"

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Ankara milletvekili iken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık dilekçesindeki 2'inci, 3'üncü imza kendisine aitken bir yandan da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar ortak aday olması için çalışmalarda bulunuyor. Gerçekten siyasetin böyle mide bulandırıcı bir tarafı var. O kadar arka planda oyunların oynandığı, halktan bir şeylerin gizlendiği ama 'Allah şaşırtıyor mu?' diyeyim ne diyeyim… Babacan kendi ağzıyla 'AK Parti içerisindeyken, istifa etmeden 1.5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı altında imzam varken, bu işlerinde içindeydim, tam göbeğindeydim' diyor ve gurur duyuyor. Sayın Babacan kusura bakmasın, kriptolar için de bu tanım kullanılır zaten. Bazı işlerin içerisindeyken onlar da görünür olmazlar, ama tam göbeğinde olurlar. O yüzden onlara kripto denir.