Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:26
02:12
00:49
02:38
04:49
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video 12.05.2021 | 19:18
01:37
02:30
00:11
MİT'ten Gare'de operasyon | Video 12.05.2021 | 16:18
04:07
Kerem Alkin | Küresel enflasyon mercek altında 12.05.2021 | 16:23
18:44
09:49
03:33
Sait Gürsoy | Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu 12.05.2021 | 14:10
02:34
03:47
Şebnem Bursalı | İşte bu yüzden ‘One minute’... 12.05.2021 | 13:13
04:30
Melih Altınok | İsrail’in Naziler’den ne farkı var? 12.05.2021 | 11:22
05:27
Yavuz Donat | Ramazan... Güle güle 12.05.2021 | 11:10
03:51
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması 12.05.2021 | 11:03
03:21
Engin Ardıç | Haber olmayan haberler bülteni 12.05.2021 | 10:15
04:44
Salih Tuna | Vebali büyük 12.05.2021 | 09:44
01:09
Filistin'de şehit sayısı 30 oldu | Video 12.05.2021 | 00:51
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Ali Babacan'ın 'ihanet' itirafına sert tepki gösterdi. Ali Babacan'ın sözlerini hatırlatan Hilal Kaplan, "Sayın Babacan kusura bakmasın, kriptolar için de bu tanım kullanılır zaten. Bazı işlerin içerisindeyken onlar da görünür olmazlar, ama tam göbeğinde olurlar. O yüzden onlara kripto denir." dedi.