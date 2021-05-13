İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ali Babacan, partisine ihanet ettiğini itiraf etmiş ve olayın göbeğinde olduğunu söylemişti. Babacan'ın ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşerken, konu sıcaklığını hala koruyor.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak | Video
"KILIÇDAROĞLU, GÜL'Ü TEKRAR SAHAYA İTEMEZ"
Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" dedi.
FIRILDAK KUBİLAY BENZETMESİ
Geçtiğimiz günlerde ihaneti itiraf eden Babacan'ın tavrının da tartışılacağını söyleyen Pazarcı, "Belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.
FIRILDAK KUBİ KİMDİR?
20. Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi. Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.
DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu
1983 DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984
ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989
CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994
DSP Afyon milletvekili 24.12.1995
DYP'ye geçiş 3.7.1996
DSP'ye dönüş 6.7.1996
Yeniden DYP 30.7.1996
MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997Babacan’ın ihaneti MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti... Bir savrulmanın acı öyküsü... ‘Ali Babacan!’ Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder Son dakika: Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır... İnce, Babacan’ın ihaneti üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi Ali Babacan'ın ihanetine sert tepki: Siyasi tarihe kara leke olarak geçti