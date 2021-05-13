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Haberler Gündem Haberleri İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi
Giriş Tarihi: 13.5.2021 20:48 Son Güncelleme: 13.5.2021 20:58

İhanetin göbeğindeki 'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi

İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi

'de yayınlanan Memeleket Meselesi programına katılan Emin Pazarcı, açıklamaları ile gündeme düşen 'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ali Babacan, partisine ihanet ettiğini itiraf etmiş ve olayın göbeğinde olduğunu söylemişti. Babacan'ın ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşerken, konu sıcaklığını hala koruyor.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

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"KILIÇDAROĞLU, GÜL'Ü TEKRAR SAHAYA İTEMEZ"

Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" dedi.

FIRILDAK KUBİLAY BENZETMESİ

Geçtiğimiz günlerde ihaneti itiraf eden Babacan'ın tavrının da tartışılacağını söyleyen Pazarcı, "Belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

FIRILDAK KUBİ KİMDİR?

20. Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi. Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.

DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu

1983 DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984

ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989

CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994

DSP Afyon milletvekili 24.12.1995

DYP'ye geçiş 3.7.1996

DSP'ye dönüş 6.7.1996

Yeniden DYP 30.7.1996

MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997

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İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi
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