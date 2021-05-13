İhanetin göbeğindeki Ali Babacan'a 'Fırıldak Kubilay' benzetmesi

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

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"KILIÇDAROĞLU, GÜL'Ü TEKRAR SAHAYA İTEMEZ"

Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" dedi.