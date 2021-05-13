Video Haber Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak | Video

Ali Babacan'a "Fırıldak Kubilay" benzetmesi! A Haber canlı yayınında sert sözler: Arkadan hançerlemelerde öne çıkacak | Video

Ali Babacan'a
13.05.2021 | 20:40

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Abdullah Gül'e adaylık teklifi ittifakı ikiye mi böldü? Muhalefette 'ittifak' neyin üzerine kurgulanıyor? Kapalı kapılar ardında kim, kimden ne istedi? CHP'nin 2023 adayı Gül mü olacak? Ali Babacan'ın ihanet itirafı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Türkgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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