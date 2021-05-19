Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu





1) Firmadan çalışmaları durdurmasını ne zaman istediniz?

2) Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?

3) Sit alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?

4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yapıldı?

5) Mıntıka mühendisleriyle ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?

6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?sman 00.20 Yerli Dizi: Maraşlı 03.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



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