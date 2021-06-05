7 Haziran seçimi sonrası Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? Tepki yağıyor: 'İhanet edersem yüzüme tükürün demişti...'

Türkiye gündemi neredeyse her gün yeni bir siyasi ihanet haberiyle sarsılıyor. Bilindiği üzere bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde başdanışmanlığını yapan Abdülkadir Özkan'ın 7 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Sabah.com.tr'ye konuşan Özkan, "7 Haziran seçimlerinin kaybedildiği gece resmi konutta neyi kutladıklarını açıklasınlar? Kutlamayı kime karşı neden yaptıklarını topluma anlatsınlar?" dedi. Siyaset gündeminin bu son ihanet haberini A Haber canlı yayınında yorumlayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

'BU DAVAYA İHANET EDERSEM YÜZÜME TÜKÜRÜN' DEMİŞTİ...

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de siyaset yaptığı süreçte bir grup konuşmasında "Bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün" dediğini hatırlatan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, A Haber yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

Aslında bugün o konuşmasının gereğini yapmak lazım. Hangi yurt dışı mihraklarla bu hesabın içinde oldu da az oy aldığı bir seçimin ardından gülebildi. Nasıl bu kadar şuursuzlaştı? Bunu bilemiyoruz. Bizim milletimiz ihanet edeni affetmez. O yüzden yaptığı bu siyasetin bir geleceği yok. Bu büyük davada başbakanlık yapmış birinin kurduğu siyasi partiyle AK Parti'nin zayıflamasından medet umması midemi bulandırıyor. Feraset sahibi her Türk vatandaşı da bundan hoşlanmayacaktır. Bunun devamı gelecek. Böyle olmasını dilemeyiz ama bu ihanetin karşılığını görmeliler.

Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?

Ahmet Davutoğlu'nun bu tavrı almasının kendisi için sürpriz olmadığını dile getiren Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ise A Haber yayınında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'NİN STRATEJİSİNİN PARÇASI"

Amerika'nın bir stratejisi var AK Parti ile ilgili. Bunlardan birisi de oydu. Parça koparmaktı amaç. Şu yaşadığımız ekonomik krizin bile en önemli nedenlerinden birisi Davutoğlu'dur. Şu güne kadar yüzde 2 civarında bir oyu var. Başbakanlık yapmış birisi yüzde 2 oy için mi çıkar ortaya? Aynı şey Babacan için de geçerli. Bütün gazeteciler diplomatlar bilir. ABD ile ilişkileri bilinir. Her şey çıplak aslında. Hesap neydi? Ankara kulislerinde herkes bunları konuştu. Bazı parti yöneticileri merak etmeyin bu işi bu kez çözeceğiz dediler.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gelecek Partisi ve Deva Partisi kendilerini kamuoyuna sundular ve bir karşılık alamadılar. Türkiye'de herhangi bir parti ancak AK Parti konuştuğu zaman gündeme gelebilirler. Toplumun MHP ile birlikte yüzde 50'den fazlasına hitap eden bir partinin onları konuşması sadece onların iletişimine hizmet eder. Vatandaş onların çerçevesini çizdi bunu yukarı çekmeye çalışmamak lazım.