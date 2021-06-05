Video Haber Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?

Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?

Siyasette ihanet tartışması! Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?
05.06.2021 | 12:33

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7 Haziran 2015'te sandıktan koalisyon ihtimali çıkması kimleri sevindirdi? Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayında hergün bir yenisi ortaya çıkan siyasi ihanet vakaları ışığında gündemi canlı yayında yorumladı...

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