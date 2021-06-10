Neşe Nur Akkaya'nın saldırıya uğraması tepkilere neden oldu! Utanç verici insanlık suçu





Saldırıya birçok isimden tepki geldi. İşte o tepkiler:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden Müslüman kardeşlerimizi hayattan koparan faşist saldırıya üzülürken, yanıbaşımızda Nişantaşı'ında aynı saiklerle başörtülü bir kardeşimize saldırılıyor. Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Irkçılık en büyük hastalıktır.