Kazım Yiğit Akalın ifade provası planlamış! Taraflar arasında mekik dokumuş

Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Kazım Yiğit Akalın'ın organize ettiği FETÖ borsasında gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntısı ortaya çıkmaya başladı. 150-200 bin dolar karşılığında iş insanı G.Ç. hakkındaki suçlamaların, "emniyetteki arkadaşları" vasıtasıyla kapatılmasını planlayan Akalın'ın teklifi, iş insanının avukatının ofisinde yaptığı belirlenmişti. Akalın'ın teklifin kabul edilmesinden sonra bu sefer iş insanının ofisinde, dosyanın kapatılması için nasıl bir yol haritası izleyeceklerine dair ikinci bir görüşme gerçekleştirmeyi planladıkları belirlendi.
FOTO ALTI: AVUKAT KAZIM YİĞİT AKALIN, 2 MART 2021 TARİHİNDE FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ AVUKATI MEHMET İPLİKÇİOĞLU İLE İLK PAZARLIĞI YAPMAK ÜZERE OFİSİNE GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER...
ÖNCE REDDETTİLER
4'ü polis 2'si avukat 6 şüpheli hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye göre; 4 Mart tarihinde iş insanı G.Ç.'nin oğlu Ş.Ç. teklifi reddettiklerini avukatları Mehmet İplikçioğlu'na iletti. İplikçioğlu da bunu Akalın'a söyledi. Akalın ise 5 Mart tarihinde polis memurlarından B.Y., R. E. ile buluşarak teklifin reddedildiğini paylaştı. Bu tespit, 3 ismin de 5 Mart'ta cep telefonu sinyallerinin ortak ve yakın baz bilgilerinden elde edildi.
FOTO ALTI: AVUKAT KAZIM YİĞİT AKALIN, İPLİKÇİOĞLU İLE 45 DAKİKA SÜREN PAZARLIK SONRASI OFİSTEN UĞURLANIRKEN...
SONRA GÖRÜŞMEK İSTEDİLER
İş insanının oğlu Ş.Ç. ile avukatları Mehmet İplikçioğlu arasında 11 Mart'ta telefon görüşmesi gerçekleşti. İplikçioğlu, bu sefer dosyanın kapatılması için 100 bin dolar ödemeyi müvekkillerinin kabul ettiğini, müvekkillerinin dosyayı kapatacak olan kişilerle buluşma isteğini Akalın'a iletti ve buluşulması planlandı.
"YARIN SİZE ADAMI GETİRECEĞİM O BİZE NEZARET EDECEK"
Avukat İplikçioğlu'nun, Kazım Yiğit Akalın'ı kastederek, müvekkili Ş.Ç.'ye, "Yarın size adamı getireceğim. O bize nezaret edecek orada. Yanımızda olacak o. İçerisinden bu şekilde iş yönlendiriliyor. O yüzden bu işi bitirelim" dediği belirlendi. Bu konuşmadan yapılmasından kısa bir süre sonra İplikçioğlu ile Akalın'ın 11 Mart saat 18.27 sıralarında buluştuğu, saat 19.04 sıralarında Facetime'dan görüştüğü, 20.38'de ise yine telefonla iletişime geçtikleri tespit edildi.
O DİĞER ARKADAŞTA GELECEK
100 bin dolarda anlaşan taraflardan iş insanı Ş.Ç, G.Ç. ve avukatları İplikçioğlu arasında yapılan tele konferansta İplikçioğlu, "Şimdi yarın bir ricam var. Bizim ofiste olsak daha doğru ifadeleri falan onları hepsini yazılı olarak hazırlayabiliriz. O diğer arkadaşta gelecek ofiste olacak. Siz ayarlayabilir misiniz? Yani yarın olmasını adamlar sizin için istiyorlar. İşi yöneten onlar. Ben değilim" şeklinde konuştu. İddianamede, "O diğer arkadaş" ifadesiyle polislerle irtibatlı olan avukat Kazım Yiğit Akalın'ın kastedildiği vurgulandı. Bu görüşme Akalın'ın ailesinin sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşmedi.
AVUKATLAR POLİS MEMURUYLA BİR ARAYA GELDİ
İki avukatın baz bilgilerinin 11-12 Mart tarihlerinde örtüştüğü, Akalın'ın bu görüşmelerden sonra polis memuru E.O.T. ile buluştuğu saptandı. İddianameye göre süreç şöyle gelişti: 16 Mart günü Akalın ve avukat İplikçioğlu buluştu. Daha sonra Akalın, İplikçioğlu ile beraber iş insanının ifadesinin alınması organizasyonuyla ilgili polis memuru E.O.T. ile bir araya geldi. Ardından Akalın ile İplikçioğlu tekrar buluştu ve 17 -18 Mart tarihlerinde de tekrar bir araya geldi. İlerleyen süreçte ise iş insanı söz konusu organizasyonu iptal ederek, şahıslar hakkında ihbarda bulundu.
VİSKİ DEDİLER AMA…
3 şüpheli de ifadelerinde buluştuklarını doğruladı. Polis memuru E.O.T.'nin Akalın'a bahis borcu olan viskileri teslim etmek için buluştuklarını öne sürerken, İplikçioğlu ise kendisinin polis memuruyla görüşmediğini beyan etse de, cep telefonunda yapılan incelemelerde polis memuru E.O.T.'nin numarasını aynı gün kaydettiği tespit edildi.
GÖRÜŞMEDİM DEDİ TELEFONUNU KAYDEDİP ERTESİ GÜN ARADI
İddianamede, İplikçioğlu'nun bu buluşmadan sonraki gün hem müvekkillerine durumdan haberdar etmek için aradığı hem de 1 gün önce irtibatlandığı polis memuru ile İMessage üzerinden iletişim kurduğu ve FETÖ borsası organizasyonu hususunda görüştükleri kaydedildi.
FOTO ALTI: Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan ve avukatlar Serkan Günel ile Hüseyin Ersöz, 'FETÖ Borsası'ndan tutuklamaya sevk edilen Akalın'a destek için adliyedelerdi
İŞ NEDENİYLE İRTİBATTAYIZ İZLENİMİ VERMEK İSTEDİLER
Akalın'ın polislerden B.Y. ile Kasım 2020-Mart 2021 tarihleri arasında yoğun HTS irtibatına rastlanırken, 18 Şubat'tan 30 Nisan'a kadar Facetime üzerinden 176 kez yoğun irtibatı tespit edildi. 7 Nisan'da emniyetteki hattan Akalın'ı arayan B.Y.'nin telefon görüşmesinde, "Yiğit bey merhaba. Nasılsınız. Sonunda sizi görmek nasip olacak sesinizi çok duyduk ama yüzünüzü hiç görmemiştik. Ben polis memuru B.Y." dediği belirlendi.
YOĞUN İRTİBATLARI VAR
İddianamede, B.Y.'nin Akalın ile olan daha önceki iletişimlerinin iş nedeniyle olduğu izlenimi vermek için bu şekilde arama gerçekleştirdiği, bu görüşmeler öncesinde, aynı gün ve sonrasında ki günlerde de Facetime'dan yoğun irtibat kayıtları olduğuna dikkat çekildi.Son dakika | FETÖ borsasını kurup para istemiş! Avukat Kazım Yiğit Akalın’a yönelik FETÖ borsası soruşturması tamamlandı Ofiste FETÖ borsası pazarlığı! Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatının manevraları ortaya çıktı FETÖ Borsası kuran avukata Cumhuriyet'ten destek