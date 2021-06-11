Kazım Yiğit Akalın ifade provası planlamış! Taraflar arasında mekik dokumuş

VİSKİ DEDİLER AMA…

3 şüpheli de ifadelerinde buluştuklarını doğruladı. Polis memuru E.O.T.'nin Akalın'a bahis borcu olan viskileri teslim etmek için buluştuklarını öne sürerken, İplikçioğlu ise kendisinin polis memuruyla görüşmediğini beyan etse de, cep telefonunda yapılan incelemelerde polis memuru E.O.T.'nin numarasını aynı gün kaydettiği tespit edildi.

GÖRÜŞMEDİM DEDİ TELEFONUNU KAYDEDİP ERTESİ GÜN ARADI

İddianamede, İplikçioğlu'nun bu buluşmadan sonraki gün hem müvekkillerine durumdan haberdar etmek için aradığı hem de 1 gün önce irtibatlandığı polis memuru ile İMessage üzerinden iletişim kurduğu ve FETÖ borsası organizasyonu hususunda görüştükleri kaydedildi.