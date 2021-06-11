Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine SABAH ulaştı! Başörtümü açtı, yüzüme vurdu, gözlerim karardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İTÜ'de çalışan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. 28 Şubat zihniyetini hatırlatan olay, 6 Haziran'da Şişli'deki Mıstık Parkı'nda yaşanmış, Eray Çakın adlı kişi Akkaya'ya hakaret ettikten sonra genç kadını darp etmişti.
Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan Neşe Nur Akkaya'nın savcılıktaki ifadesine SABAH ulaştı. Dizlerinde ve sağ omzundaki morarma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nden kendisine 10 günlük rapor verildiğini aktaran Akkaya'nın yaşadığı dehşete ilişkin anlattıkları özetle şu şekilde:
Arkadaşım Yasemin Ferhat ile oturuyorduk. Eray Çakın isimli şahıs da kendi arkadaş grubuyla 3-4 metre mesafede oturmaktaydı. Rahatsız edici bakışlarına ve gülüşlerine maruz kalmaya başladık. Bizim dışımızda başörtülü kimse yoktu.
Alaycı bakışlara aldırmadım. Ancak arkadaşım Yasemin kendisini ortamda rahat hissetmediğini ve parktan gitmek istediğini söyledi. Bu esnada çevrede oturacak başka yer bulamayınca oturduğumuz yerde kalmaya devam ettik.
Yanımıza gelen kediyi kıyafetim beyaz, kedi ise kirli olduğundan kucağıma almak istemedim. Kediyi kenara koyarken, Eray Çakın bunu bahane ederek insanları galeyana getirmek için bağırdı ve ellerini havaya doğru kaldırarak "Hanımefendi o kediyi o şekilde darp edemezsiniz" dedi. Parktakilere, "Bu insanlar kediyi darp etti" diyerek halkı galeyana getirmeye çalıştı.
Alaycı bir şekilde "Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız" diye bağırdı. "Ben zaten burada oturuyorum. Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz" deyip arkamı döndüm. Arkadan eşarbımı aşağıya doğru çekiştirip saçımı açtı.
Elindeki koyu renkli ve uzun bir cisimle yüzüm ve kafama 4-5 defa vurduktan sonra gözlerim karardı. Beni omuzlarımdan tutarak yere fırlattı ancak sonrasında ben bilincimi kaybedip bayılmışım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Biz kendisine karşılık vermedik ve saldırıyı önleyemedik.
Gözümü açtığımda insanlar bağırıp çağırıyordu. Sonradan çevreden duyduğum kadarıyla şahıs beni yere düşürdükten sonra vurmaya devam etmeye çalışmış ancak araya giren vatandaşlar beni kurtarmış. Bu kişi dini inancımız, başörtümüz, kadın olmamız ve kıyafetimizden dolayı park içerisinde bağırıp çağırarak insanlara galeyana getirmeye çalıştı. İlk olarak eşarbımı çekmesi ve başımın açılmasına sebebiyet vermesi kendisinin saldırısının nedenini açık şekilde ortaya koymaktadır.
Son dakika: Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı
Neşe Nur Akkaya'nın saldırıya uğraması tepkilere neden oldu! Utanç verici insanlık suçu
Numan Kurtulmuş'tan başörtülü akademisyene saldırıya sert tepki: Şiddetle kınıyorum
Başörtülü kadına termosla saldırdı
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Gözaltına alınan saldırgan Eray Çakın, savcılık sorgusunun ardından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile 'silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.