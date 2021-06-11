Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine SABAH ulaştı! Başörtümü açtı, yüzüme vurdu, gözlerim karardı





Elindeki koyu renkli ve uzun bir cisimle yüzüm ve kafama 4-5 defa vurduktan sonra gözlerim karardı. Beni omuzlarımdan tutarak yere fırlattı ancak sonrasında ben bilincimi kaybedip bayılmışım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Biz kendisine karşılık vermedik ve saldırıyı önleyemedik.