Yargıtay'dan amiraller bildirisi için emsal karar! 'Balyoz planı' davasında 7 beraat kararını bozdu





Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Balyoz Planı" davasında beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesine ilişkin kararda Doğan'ın seminerde oynanmakta olan "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" içinde öngörülemeyen, "Milli Mutabakat Hükümeti" kurulmasından bahsettiğine de yer verilerek "Arkadaşlar, bu plan seminerini, plan çalışmasını kasıtlı olarak belli bir çerçeveye koyduğumuzu, günün şartlarına, günün konjonktürel gelişmelerine göre dikkatlerimizi nerelerde yoğunlaştırmamız gerektiğini ortaya koymak için yaptığımı herhalde hepiniz anlamışsınızdır" beyanlarının olduğunun görüldüğü belirtildi.