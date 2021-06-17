HDP'ye saldırı provokasyonu: Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda iki cumhuriyet savcımızın ve bir başsavcı vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G, suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P'nin ölüm muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir." denildi.

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