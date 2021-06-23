SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar

"HİÇ TANIMADIĞIMIZ BU YENİ DÜŞMANA BÜYÜK KAYIPLAR VERDİK"

Hiç tanımadığımız bu yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Ülkemizde salgın boyunca alt yapı sorunu yaşamadık. Bilimin yolunu inceledik ve güncel bilimsel uygulamaları uyguladık.

"AŞI İLE SALGINDAN TAMAMEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.

Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespi edilemese de mevcut ölümlerin 3 4 katı daha kayıp beklendiği belirtilmektedir.

"GÜNDE 1.5 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPABİLİRİZ DEDİĞİMDE İNANMAYANLAR VARDI"

Aşı olanlar virüsü kapsa da ölümden ve hastaneye yatıştan korunuyorlar. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günde 1.5 milyonda fazla aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı. Canları sağ olsun.

TÜRKİYE'DE 134 KİŞDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Koronavirüse karşı en önemli silahımız aşı olurken, Türkiye'de aşılama çalışmaları artarak devam ediyor. Özellikle bugün 25 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevusunun açılmasıyla birlikte, nüfusun büyük bir kısmının kısa sürede aşılanması hedefleniyor.

Birçok ülkede görülen delta varyantı da salgın sürecinde tedirgin eden bir gelişme oldu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca burada yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de delta varyantının şimdiye kadar 134 kişide görüldüğünü söyledi.