Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Delta Varyantı Türkiye'de hangi illerde var? | Video

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddeleri ise aşılama süreci ve delta varyantı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada Türkiye'de 134 kişide delta varyantı olduğunu bildirdi. Vatandaşlar bu gelişmeden sonra Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapacağı açıklamaları merak etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...