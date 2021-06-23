SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video
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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun ana gündem maddeleri ise aşılama süreci ve delta varyantı oldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşılamada yaş sınırının değiştiğini bildirdi. Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu alabileceğini bildiren Bakan Koca, delta varyantının görüldüğü illeri de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...