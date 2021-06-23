Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruyu yanıtladı! Maskeler çıkıyor mu? | Video

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.