Son Dakika: 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Salgın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere ulaşan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya itmişti. Bu kapsamda, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanırken, alınan tedbir kararları kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler ciddi şekilde azaldı. Uzun bir süredir 10 binin altında seyreden vaka sayıları dün 6 bin 143 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 23 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...