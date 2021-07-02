Son Dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Katılımcıların sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, bir öğrencinin Kanal İstanbul projesi ile ilgili sorduğu soruya detaylı bir şekilde yanıt verdi.

"KANAL İSTANBUL İÇİN ADIM ATMAMIZ ŞART"

Kanal İstanbul'un 11 yıllık proje olduğunu aktaran Erdoğan, bu sürecin İBB Başkanlığı yaptığı döneme dayandığını vurguladı. Kanal İstanbul için adım atmanın şart olduğunu aktaran Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın virajlar noktasında bir özelliği var. Gemiler bazı yerlerde dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor, manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Biliyorsunuz birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KAZALARI BİR BİR ANLATTI

Erdoğan açıklamasının devamında, "En son bir Rus savaş gemisi orada maalesef bir kaza ile karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar Romen tankeri İstanbul Selimiye'de maalesef yangınla tehdit oluşturdu. 7 ay boyunca o Romen tankeri orada yandı. Aynı zamanda Kandilli'de bir kuru yük gemisi geldi sahile bindirdi. Biz bunlardan kendimize bir şey çıkarmayacak mıyız? Bu felaketlerden ders çıkarmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

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