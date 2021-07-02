Başkan Erdoğan: Gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Benim gençleri anlamamak gibi bir durumumun olmasını düşünmem veya buna yermem mümkün değil. 18 yıllık süreç içerisinde ciddi manada gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır. Ruhu genç olan biriyim ben, gençlik harekatının içinden gelmiş biriyim ben. Sporsa spor, sanatsa sanat, tüm bunları yaşayarak geldim, hala da yaşıyorum. Gençleri seviyorum gençlerden uzak kalmam da mümkün değil." dedi.