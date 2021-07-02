Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Bir katılımcının Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, "11 yıllık bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde attığım adım. Kanal İstanbul ile ilgili bir adım atmamız şart. İstanbul doğası çevre katliamı için tehdit." dedi.