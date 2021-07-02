Video Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı
02.07.2021 | 20:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı 07:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı 02.07.2021 | 20:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti 03:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilk yerli ve milli trenimiz böyle hareket etti 02.07.2021 | 16:35
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 34:55
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 02.07.2021 | 16:26
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02:03
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikası devletin malıdır 02.07.2021 | 15:39
Hava Durumu 02-07-2021 01:30
Hava Durumu 02-07-2021 02.07.2021 | 08:00
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 01:32
Bakanlıktan 'Elmalı Davası' açıklaması! Cinsel istismar mağduru 2 çocuk devlet korumasına alındı 02.07.2021 | 00:24
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02:40
Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak 02.07.2021 | 00:08
İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır” 05:43
İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır” 01.07.2021 | 22:26
Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti 02:39
Akşener'den 'Tiksindirici borç' çarpıtması! Türkiye'yi sömürge ülkelerine benzetti 01.07.2021 | 20:25
Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı 02:11
Narkotik dedektör köpeği ‘Thor’, en yüksek miktardaki likit metamfetamin yakalattı 01.07.2021 | 20:07
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 16:05
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 01.07.2021 | 13:23
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 02:35
Gram altın fiyatı uyarısı! 1 Temmuz 2021 Perşembe Gram altın fiyatlarında son dakika... Altın/TL alım - satım açıklaması 01.07.2021 | 12:00
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Hava Durumu 01-07-2021 01:30
Hava Durumu 01-07-2021 01.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 02:11
SON DAKİKA: Selam Tevhid Kumpası davasında karar! 30.06.2021 | 15:30
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 01:09:36
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.06.2021 | 13:28
Başkan Erdoğan'dan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' yalanına ateş püskürdü Bu ne densizliktir 05:53
Başkan Erdoğan'dan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' yalanına ateş püskürdü "Bu ne densizliktir" 30.06.2021 | 13:02
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: Bunlar devlet değil zillet 18:32
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: "Bunlar devlet değil zillet" 30.06.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki Durumu psikiyatrinin konusudur 09:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Durumu psikiyatrinin konusudur" 30.06.2021 | 12:28
Hava Durumu 30-06-2021 01:30
Hava Durumu 30-06-2021 30.06.2021 | 08:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Bir katılımcının Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, "11 yıllık bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde attığım adım. Kanal İstanbul ile ilgili bir adım atmamız şart. İstanbul doğası çevre katliamı için tehdit." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA