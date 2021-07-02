Başkan Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'Turkovac' ile ilgili açıklamalarda bulundu.