Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun 'Katarlılara sınavsız tıp eğimi' yalanına tokat gibi cevap | Video

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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.