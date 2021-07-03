'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye yolunda! A'dan Z'te iade sürecinin detayları





PANDEMİ KOŞULLARINDA BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE

Öte yandan pandemi koşulları da hatırlatılan yazıda, Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu ancak giriş yasağından muaf tutulmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda görevli ekibin ve Aydın'ın ülkeye girişi esnasında herhangi bir problem yaşamaması için Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli olurun alınması rica edildi.