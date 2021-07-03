SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...

Son dkaika haberleri... Teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk Mehmet Aydın'a Türk polisi tarafından ilk üst aramasının yapıldığı anlar kamerada! Görüntülerde; Çiftlik Bank dolandırcısı 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'a teslim olduktan sonra Interpol'de görevli Türk polisleri tarafından üst araması yapıldığı anlar görülüyor...