SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...
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Son dkaika haberleri... Teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk Mehmet Aydın'a Türk polisi tarafından ilk üst aramasının yapıldığı anlar kamerada! Görüntülerde; Çiftlik Bank dolandırcısı 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'a teslim olduktan sonra Interpol'de görevli Türk polisleri tarafından üst araması yapıldığı anlar görülüyor...