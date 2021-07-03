Video Yaşam SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...

SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...

SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada...
03.07.2021 | 13:13

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SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın'dan ilk görüntüler! Çiftlik Bank Mehmet Aydın'a polis araması kamerada... 03:05
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Son dkaika haberleri... Teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk Mehmet Aydın'a Türk polisi tarafından ilk üst aramasının yapıldığı anlar kamerada! Görüntülerde; Çiftlik Bank dolandırcısı 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'a teslim olduktan sonra Interpol'de görevli Türk polisleri tarafından üst araması yapıldığı anlar görülüyor...

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