SON DAKİKA: Tosuncuk Mehmet Aydın neden teslim oldu? Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'de olacağı saat belli oldu

Son dakika haberleri... Brezilya'da teslim olan binlerce kişiyi mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Türkiey'de olacağı saat belli oldu? İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak Tosuncuk Mehmet Aydın'ın neden teslim olduğunu da ortaya çıkması bekleniyor.