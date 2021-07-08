İmam Orhan Gazi: İlk derste çocuklara Ömer Halisdemir’i anlatıyorum





Şehit Astsubay Ömer Halisdemir bayrağı gençlere devretti. O gün kim Ömer Halisdemir'e kuvvet verdiyse biz de ondan güç aldık. Halisdemir bize çok güç verdi. Hatırlayınca bile tüylerim diken diken oluyor. Yaz Kuran kursunda ilk dersimde çocuklara Ömer Halisdemir'i anlatıyorum. Vatandaş kendini çok basit görmemeli. Bu vatan için ne yapmayalım diye düşünmeli.