Rahime Bulut: Acısı ciğerimde gururu yüreğimde

BİN FIRAT'IM OLSA HEPSİ FEDA OLSUN

5 yıldır her gün ağladığını söyleyen baba Şinasi Bulut ise şöyle konuştu: "O hainlerin asılmasını istiyorum. Bir FETÖ'cünün tahliye edildiğini duyduğum an bittiğim an oluyor. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Her 15 Temmuz'da aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz.