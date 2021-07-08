Rahime Bulut: Acısı ciğerimde gururu yüreğimde

15 Temmuz darbe girişiminde canını vatana siper edenlerden biri de 30 yaşındaki polis Fırat Bulut'tu. Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik saldırıyı önlemek isterken şehit düşen Fırat Bulut'un ailesi 5 yıldır evlat özlemi çekiyor.
"Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleri ile tanıdı tüm Türkiye onu. Hain darbe gecesi 2.5 saat çatışmış 281 kurşun sıkmıştı. Bulut, kanının son damlasına kadar vatanı için çatıştı "Geri çekil" diyen arkadaşlarına aldırış etmeden ölüme göğüs gerdi. Kızı Büşra, baba hasretini şehitliğe giderek mezarı öpüp gideriyor.
Şehit Bulut'un annesi Rahime Bulut, Fırat'sız geçen 5 yılı SABAH'a anlattı: "Vatan hainlerinin önünden geri çekilmem" diyerek kahramanca şehit oldu evladım. "Anne eğer şehit olursam sakın ağlama, dizlerini dövme" derdi. Adaletli, haklının yanında, haksızın karşısındaydı. Zeki, çalışkandı. Uludağ Üniversitesi maliye bölümünü kazandı. Ancak polisliği kazanınca üniversiteye gitmedi. Ben çok üzülmüştüm "Annem üzülme belki şehit olurum" derdi. Şehidimin acısı ciğerimde, gururu yüreğimde.
Keskin nişancıydı. O gece bir sürü tankı durdurup tek başına çatışmış oğlum. Gözümün nurunu, ciğerimi söküp aldılar, gün yüzü görmesin o hainler. Vatan için ben de oğlum gibi seve seve kanımın son damlasını veririm, hainlere bu cennet vatanı asla böldürme fırsatı vermem. O vicdansız, soysuz, vatansızların bu şanlı bayrağın altında yaşamaya hakları yok.
Bu hainler kendi milletine kurşun sıktı. Şimdi inkâr edip senaryo yazıyorlar. 251 fidanı kim dalından kopardı? Akşam ağabeyini aramış 'Eşimi annemlere götür, darbe var' demiş. Gece 01.30'da şehadet şerbetini içmiş. Fırat'sız geçen 5 yıl acılarla dolu. Bir yanım hep eksik, içimdeki yangın sönmüyor. Bu acı ancak ölünce dinecek.
BİN FIRAT'IM OLSA HEPSİ FEDA OLSUN
5 yıldır her gün ağladığını söyleyen baba Şinasi Bulut ise şöyle konuştu: "O hainlerin asılmasını istiyorum. Bir FETÖ'cünün tahliye edildiğini duyduğum an bittiğim an oluyor. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Her 15 Temmuz'da aynı acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz.
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Onların bu ülkede yaşamaya hakları yok. Vatan haini onlar. Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma, milletvekillerine sesleniyorum. Hainlere 1 metrekarelik hücreler yapacağız demişlerdi. Bin Fırat'ım da olsa hepsi feda olsun. Vatan sevgisi olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri elini taşın altına koysunlar bu kanunu çıkarsınlar."