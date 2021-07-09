Mustafa Solak: ‘Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz’





Doğuştan apel sendromu olan, ayak parmakları ve kafa kemiklerinin yapışık olmasından dolayı bugüne kadar çok sayıda ameliyat geçiren Solak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı evine davet ederek, "Sadece evimize gelsin ve bir çayımızı içsin. Cumhurbaşkanımızın, babama Kur'an-ı Kerim okumasını istiyorum" diye konuştu. Eşi Melek Solak ise şunları anlattı: