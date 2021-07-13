Son dakika: Orhan İnandı'dan şok itiraflar! 89 sayfada yüzlerce deşifre

"YILDA 1 MİLYON 250 BİN DOLAR HİMMET TOPLANIYOR"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kırgızistan'daki eğitim kurumlarındaki öğretmenlerden yıllık 250 bin dolar, Kırgızistan vatandaşı esnaflar ve iş adamları ile Kırgızistan Ülkesindeki Türk vatandaşlarından da 1 milyon dolar himmetin toplandığını anlatan İnandı, "15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişimi sonrasında yaklaşık 350 aile, çocukları ile birlikte ortalama bin 500 kişi Kırgızistan ülkesi vize istemediği için Kırgızistan ülkesine yerleştiler. Kırgızistan ülkesine kaçan aileleri ilk etapta cemaate ait Grametey İlköğretim Okulu yurduna yerleştirerek ilerleyen süreçte de kalacak ev bulmalarını sağladık" dedi.

GÜLEN ÖLÜNCE ÖRGÜTÜN BAŞINA KİM GEÇECEK

İnandı örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi durumunda örgütün başına kimin geçeceğiyle ilgili bilgiler de verdi. İnandı "Fetullah Gülen'in ölmesi durumunda ben ve yardımcılarım arasında yapılan konuşmalarda Fetullah Gülen öldükten sonra cemaatin başına bir tek kişinin geçemeyeceği, bir heyet tarafından yönetileceği konuşulmaktadır. Bu heyette istişare heyetinde bulunan 16 kişinin dışında birileri de eklenerek geniş bir heyet oluşturulur. Benim kendi şahsi fikrim büyük ihtimalle bu heyete İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz veya Naci Tosun başkanlık eder" dedi.

FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu tutuklandı

Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti! FETÖ’cü Orhan İnandı tutuklandı

Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı'yla ilgili bomba bilgiler! SABAH detaylara ulaştı

Son dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi