ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; ülkemizde yayın yapan ve muhalif olduğunu iddia eden birçok internet sitesini fonladığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.
"AMERİKAN FONUYLA BAĞIMSIZLIK TÜRKÜSÜ SÖYLEMEYİN"
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar; "Amerikan fonuyla bağımsızlık türküsü söylemeyin. Komik oluyorsunuz" dedi. Şamil Tayyar; ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 476 bin dolar hibede bulunduğuna yönelik açıklamasına atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Ruşen Çakır, Amerikan fonlarından yararlanabilir, aklını, vicdanını ve birikimini kiralamayı içine sindiriyorsa sorun yok! Ama… Yaptığı işe 'gazetecilik', kendisine 'bağımsız/tarafsız' denmez. Olsa olsa 'Kiralık' veya 'satılık' denir. Parayı veren düdüğü çalar. Tamam 'muhalifiz' deyin, 'itirazımız var' deyin, sesinizi yükseltin ama Amerikan fonuyla bağımsızlık türküsü söylemeyin. Komik oluyorsunuz."
RUŞEN ÇAKIR'A 476 BİN DOLAR!
Chrest Foundation Vakfı; aralarında Medyascope, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Serbestiyet ve 140Journos'un bulunduğu internet sitelerinin vakıflarından hibe aldığını açıkladı. Chrest Foundation Vakfı; vakfın Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 476 bin dolar; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 124 bin 15 dolar ve 140Journos'a 60 bin dolar hibe verdiklerini açıkladı.
ÇAKIR, 5 YILDIR HİBE ALDIKLARINI AÇIKLADI
Chrest Foundation Vakfı; Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi, 476 bin dolar hibe aldığını açıkladı.
Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yayın hayatına 2015 yılında başladı. Medyascope; kurulduktan bir yıl sonra Chrest Foundation Vakfı'ndan hibe almaya başladı. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar olduğu, söz konusu rakamın güncel kur ile 4 milyon lirayı aştığı anlaşıldı.
Ruşen Çakır ise, 5 yıldır hibe aldıklarını söyledi. Çakır; Şadan Kaba isimli bir vatandaşın, "Eğer haber doğruysa bir ABD vakfından 476 bin dolar hibe alan medya organı, sloganınızda belirttiğiniz gibi özgür ve bağımsız olabilir mi? şeklindeki sorusuna, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.
ÇAKIR, CIA UZMANI BARKEY'LE SÜREKLİ RÖPORTAJ YAPIYOR
Ruşen Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey'le sürekli röporaj yapması dikkat çekiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi
Ruşen Çakır'ın, AK Parti'den ayrılan ve parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sürekli canlı yayına aldığı öğrenildi.
P24 İNTERNET SİTESİNİN KURUCULARI FETÖ SANIĞI
Chrest Foundation Vakfı'nın; Hasan Cemal'in kurucusu olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 adlı internet sitesine 124 bin 15 dolar fonladığını açıkladı.
Kurucu başkanı Hasan Cemal olduğu internet sitesinin kurucu üyelerinin Doğan Akın, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvarış, Yavuz Baydar ve Murat Sabuncu olduğu öğrenildi.
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Yavuz Baydar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik davada yargılanıyor. Yavuz Baydar yurt dışında firarda olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Yasemin Çongar da; "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara "kumpas" kurulduğu iddiasıyla yargılanıyor ve 52 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Yasemin Çongar'ın, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma, zincirleme şekilde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçlarını işlediği ifade ediliyor.
KAFTANCIOĞLU VE SOL MEDYADAN RUŞEN ÇAKIR'A DESTEK
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Şirin Payzın ve anketçi Kemal Özkiraz'ın; Amerika'dan fon aldığı belgelenen Ruşen Çakır'a açık destek vermesi dikkat çekiyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascopetv başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yapıldığının göstergesi aslında"
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Gazeteci-Yazar Şirin Payzın: "Ruşen Çakır uluslararası standartlarda bir gazeteci, araştırmacı ve yazardır. Kurduğu Medyascopetv'de Son derece başarılı işler yapan,bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan,genç gazeteciler yetiştiren bir medya kuruluşu.iftiralar, sataşmalar ,hedef göstermeler çok çirkin"
Kemal Özkiraz: "Medyascope, Ruşen Çakır falan size fazla şeffaf gelir. Size rüşvet pazarlığı yapan, bakan ile suç örgütü arasında pazarlık kuran gazeteciler yakışır."İktidar karşıtı kurumlara ABD'den para desteği! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki SABAH. COM.TR ÖZEL - ABD'nin iktidar karşıtı kurumlara para desteğine tepki yağdı: Bu buz dağının görünen kısmı!