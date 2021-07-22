AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Amerikan fonuyla bağımsızlık türküsü söylemeyin, komik oluyorsunuz

"Ruşen Çakır, Amerikan fonlarından yararlanabilir, aklını, vicdanını ve birikimini kiralamayı içine sindiriyorsa sorun yok! Ama… Yaptığı işe 'gazetecilik', kendisine 'bağımsız/tarafsız' denmez. Olsa olsa 'Kiralık' veya 'satılık' denir. Parayı veren düdüğü çalar. Tamam 'muhalifiz' deyin, 'itirazımız var' deyin, sesinizi yükseltin ama Amerikan fonuyla bağımsızlık türküsü söylemeyin. Komik oluyorsunuz."

RUŞEN ÇAKIR'A 476 BİN DOLAR!

Chrest Foundation Vakfı; aralarında Medyascope, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Serbestiyet ve 140Journos'un bulunduğu internet sitelerinin vakıflarından hibe aldığını açıkladı. Chrest Foundation Vakfı; vakfın Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 476 bin dolar; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 124 bin 15 dolar ve 140Journos'a 60 bin dolar hibe verdiklerini açıkladı.