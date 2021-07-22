Mahir Ünal'dan ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tepki: Fondaş medya Türkiye’nin özgüvenine saldırıyor

"FONDAŞ MEDYA TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNE SALDIRIYOR"

Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor. Dün Amerikalı bir kuruluş Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o drone onu markette de satıyorlar diyorlar. Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika'ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye, çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar. Türkiye'nin gelişim yeteneğine saldırmak için, Türkiye'nin özgüvenine saldırmak için, Türkiye'nin yapabiliriz deme cesaretine saldırıyorlar. Ben Türkiye geleceğin süper gücüdür deyince çok rahatsız olmuşlar. Bir millet düşünün ki gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne çıplak göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi elini yüzünü yıkayıp işine gitsin" dedi.