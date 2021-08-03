Son dakika haberi: Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi'nde can pazarı! SABAH muhabirlerinden insanlık dersi!

Son dakika haberler:SABAH ekibi, Marmaris'teki yangının 6. gününde Hisarönü mahallesinde devam eden yangınlar sırasında mahallelinin tahliye edilmesine ve söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin güneş tepedeyken gökyüzünü kızıla boyadığı Hisarönü mahallesinde yangın bazı noktalarda 50-60 metrelere ulaştı.
Marmaris'teki yangın 6. gününe girerken, SABAH Gazetesi ekibi gece gündüz demeden 24 saat aralıksız olarak alevlerin yükseldiği noktalarda hem haber takibi yapıyor hem de kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Bu noktalardan bir tanesi de Hisarönüydü. İki gündür süren yangın Hisarönü mahallesindeki evlere yaklaşmaya başlayınca mahalle sakinleri hızlıca tahliye edilmeye, deniz kenarında bulunan botlara bindirilmeye başlandı.
ALEVLER 50-60 METREYİ BULDU
Alevlerin 50-60 metreyi bulduğu Hisarönü mahallesinde adeta bir can pazarı yaşanırken, evlerinde olmayan bazı vatandaşların hayvanları bahçelerinde bağlı olarak kaldı. Gönüllüler, görevliler ve SABAH ekibi tarafından ipleri çözülerek yangında kalmaktan kurtarılan hayvanlar, telef olmaktan son anda kurtuldu.
SABAH EKİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Tahliye işlemi tamamlanırken yangının evlere inmemesi için mahalle kenarlarında birçok noktada itfaiye, ormancılar ve gönüllü vatandaşların söndürme çabası devam ediyordu.
"Tam söndü" dediğimiz bir yer soğutulurken, hemen yan tarafı alevleniyor ve yangın kontrol altına alınamıyordu. SABAH ekibi söndürme çalışmaları devam ederken hem tahliye işlemine hem de söndürme faaliyetlerine verebildiği kadar destek verdi. Fazla dumana maruz kalan SABAH muhabiri Mevlüt HASGÜL ve SABAH foto muhabiri Saffet AZAK, içeriden çıktıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedaviye alındı.
O anları anlatan Mevlüt Hasgül, "Marmaris'teki yangının 6. Gününde bizde tam 6 gündür 24 saat durmadan çalışıyoruz. Sabah ilk iş haber takibi yapmak ve bölgedeki işlere 'bir faydamız olsun' diye Hisarönüne doğru gittik. Biz Hisarönüne girdiğimizde alevler dağların tepesindeydi ve rüzgar sakindi. Bir anda rüzgar hızla esti ve en fazla 5 – 10 metreyi bulan alevler, 50 - 60 metreyi bulmaya başladı.
Sabah Gazetesi foto muhabiri Saffet Azak ve gazeteci Mikail Zeybek söndürme faaliyetlerine hem destek olmak hem de haber yapmak için yukarı çıktı. Onlar yukarıdayken ben de aşağıda bölgeyle ilgili bilgi topluyordum.
Saffet ve Mikail aşağı indikten sonra Hisarönü mahallesinde devam eden yangınla ilgili birçok noktada fotoğraf çekimi yaparken, rüzgarın şiddetini daha da artırması üzerine alevler yerleşim yerine doğru inmeye başladı.
Jandarma ve OGM yetkilileri mahalleyi tahliye kararı aldıktan sonra her yerden "bölgeyi boşaltıyoruz" anonsu yapılmaya başlandı. "Cehennem" olarak tabir edebileceğim bir ortamdaydık. Alevler sağdan ve soldan yerleşim yerlerine iniyor, helikopterlerin birisi gidiyor, birisi geliyordu.
Tahliye sırasında insanlar can telaşına düşmüş, bir an önce canlarını kurtarmak için sahile veya hemen ileride bulunan Orhaniye mahallesine doğru gidiyordu. Bizde ekip olarak haberciliğimizi bir yana koyarak tahliye işlemine destek olup yaşlıları sahile taşıdık.
Tam mahalleye girip etrafa baktığım anda alevlerin yaklaştığı ve yanmaya müsait bir ahırda sahipsiz 2 tane inek gördüm. Bir tane gönüllü vatandaş ve SABAH ekibi olarak ahıra girip inekleri çözdük. Ben ve Mikail inekleri alevlerden uzaklaştırmaya çalışırken, SABAH Gazetesi foto muhabiri Saffet AZAK habercilik refleksiyle bizi fotoğraflamış.
Ben ve Mikail inekleri dışarı çıkarırken Saffet'te hem fotoğraf çekmek hem de yardım etmek amaçlı alevlerin arasına geri döndü. Bu sırada biz inekleri sahil kenarında güvenli bir bölgeye bağladıktan sonra Saffet'i beklemeye koyuldu.
Saffet'in içeriye döndüğünü öğrendiğimizde Mikail ile beraber koşarak alevlerin içerisine girdik. Burada daha önce şahit olmadığım bir kargaşa yaşanıyordu. Alevlerin güneşli havayı nasıl kızıla boyadığına şahitlik ederken, alevlere yaklaştıkça sıcaklığın suratımızı, saçımızı ve vücudumuza etki etmesi canımızı acıtıyordu.
Benim maskem düşmüş ve yeniden maske bulamamıştım. Maskesiz olarak dumanların arasına girdiğim için öksürmeye ve nefes almakta zorlanmaya başladığım sırada gönüllüler bana ve Mikail'e bir havlu getirip ikiye verdiler. Havluyu maske olarak kullanıp Saffet'i aramaya başladık. Saffet alevlerin sıfır noktasında söndürme çalışmalarına yardım ediyordu.
Bizde varır varmaz elimizden geldikçe arabalara yol açmaya ve dallarla alevleri söndürmeye çalıştık. Alevler bir evin bahçesine kadar indiğinde artık nefes almak iyicene zorlaşmış ve dumandan görüş açısı düşmüştü. Bölgede bulunan söndürme personeli, arkadaşlarım Mikail ve Saffet ile beraber bizim de oradan ayrılmamızı, alevlerin çok yaklaştığını söyledi.
Hızla alevlerin arasından dışarı çıkmaya çalışırken yoğun dumana maruz kaldığımız için nefes almakta güçlük çektiğimi fark ettim. Arabaya binerek tahliye edilen vatandaşların götürüldüğü Orhaniye mahallesine geldik ve burada sağlık ekipleri tarafından Saffet ile birlikte ambulansa alındık. Sırayla oksijen desteği alarak nefesimizi toparlamaya çalıştık.
Yaklaşık yarım saat süren tedavi sonrasında ambulanstan taburcu edildik. Yaşadığım şeyleri unutmam mümkün değil, haber peşinde koşmak işimizin bir gereği evet ama tahliye çalışmalarına katılmakta insanlığımızın bir gereği. Elimizden geldikçe her bölgede faaliyetlere destek olmaya, hortum çekip su taşımaya, çapayla toprak eşmeye veya otluk alanları ıslatmaya devam edeceğiz" dedi.
Yaşadıklarını anlatan Saffet Azak ise, "Yaklaşık 6 gündür Marmaris'te farklı bölgelerdeki yangınları takip ediyorduk. Üç gündür yangının devam ettiği Hisarönü mahallesinde tahliyenin gerçekleştiği sabahı evlere yakın bir bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldık. Hisarönü mahallesinde dört farklı tepedeki yangınlar mahallenin çevresini sarmaya başlamıştı.
Yaklaşık iki saat Turgut köy tarafındaki yangına gittikten sonra Hisarönündeki yangının etkisini artırdığını evlere çok yaklaştığını ve tahliye edildiğinin haberini aldık. Arkadaşım Mevlüt Hasgül ile birlikte hızlıca Hisarönü'ne gittik. Mahallenin etrafını saran yangınlardan dolayı sadece sahil bölgesinden çıkış vardı. O bölgeden içeriye doğru ilerledik. Evlerini ağlayarak boşaltan insanları gördüm. Kimisi evcil hayvanını kucağında taşıyor kimisi de İneklerini sahile doğru götürmeye çalışıyordu.
Bazı evlerin önüne giderken mama ve su bırakıldığını gördüm. Mahalle boşaltılırken bile arkada bir hayvanın kalma ihtimali üzerine su ve mama bırakılması, kendileri ayrılsa bile arkada kalan canlıları düşünen vatandaşların bu hareketi beni çok etkiledi. Evinde inekleri olduğunu söyleyip yardım isteyen bir vatandaşı gördük. Sokakta bizden başka kimse olmadığı için koşarak yardıma gittik.
İnekleri bulunduğu yerden alarak sahile götürdük. Daha sonra dar sokaklardan dolayı itfaiyenin girmeye zorlandığı bölgede bir eve doğru gittim. Ormanda devam eden yangından sıçrayan alevler evlerin bahçesine doğru gelmişti. Evine doğru koşan bir amcayı gördüm.
Ona yardım etmeye giderken yangını söndürme helikopterleri hemen yanımızdaki alana suyu bıraktı. Dökülen suların bir kısmı üzerimize geldi. Helikopterden bırakılan suyun bazı yerlerde söylenenin aksine buhar olmadığını sağanak yağmur gibi yere döküldüğünü gördüm. Bahçesi yanmaya başlayan evininin önünde biriktirdiği kovalarla yangını söndürmeye çalıştık. O sırada gelen itfaiye ekipleri ve Azerbaycan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürmeye çalışıyorlardı.
SON ANA KADAR AZERBAYCAN VE İTFAİYE EKİPLERİ BIRAKMADI
Malesef Hisarönü mahallesini dört yandan saran alevler yoğun bir duman ve 50 metre yüksekliğe çıkan alevlerle birlikte bazı evlere sıçramıştı. Azerbaycan itfaiye ekipleri son ana kadar bulundukları yeri bırakmadı. Gün içerisinde yine soğutma çalışmalarına katılmış Azerbaycan ekibiyle konuşma fırsatı bulmuştum.
Üç gündür burada olduklarını ve buraya yatmaya gelmediklerini söylemişlerdi. Bu toprakların özü bu halkın ruhu bize güç veriyor demişlerdi. Yangının evleri yakmaya başladığı sırada alevlere karşı korkusuzca durup çekilmediklerini görmek beni fazlasıyla gururlandırdı.
Havanın kararmasıyla müdahale edemeyen helikopterler gitmiş ve Azerbaycan ve İstanbul İtfaiye ekipleri evleri kurtarmaya çalışıyordu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir saat önce tepedeki yangının fotoğraflarken renkli renkli çiçekleriyle yemyeşil bahçesi olan evlere sıçraması içimi yaktı. Bir süre sonra yoğun dumandan etkilenerek bölgeden uzaklaştım ve yardım aldım.