Son dakika haberi: Marmaris'teki Hisarönü Mahallesi'nde can pazarı! SABAH muhabirlerinden insanlık dersi!

Bizde varır varmaz elimizden geldikçe arabalara yol açmaya ve dallarla alevleri söndürmeye çalıştık. Alevler bir evin bahçesine kadar indiğinde artık nefes almak iyicene zorlaşmış ve dumandan görüş açısı düşmüştü. Bölgede bulunan söndürme personeli, arkadaşlarım Mikail ve Saffet ile beraber bizim de oradan ayrılmamızı, alevlerin çok yaklaştığını söyledi.

Hızla alevlerin arasından dışarı çıkmaya çalışırken yoğun dumana maruz kaldığımız için nefes almakta güçlük çektiğimi fark ettim. Arabaya binerek tahliye edilen vatandaşların götürüldüğü Orhaniye mahallesine geldik ve burada sağlık ekipleri tarafından Saffet ile birlikte ambulansa alındık. Sırayla oksijen desteği alarak nefesimizi toparlamaya çalıştık.

Yaklaşık yarım saat süren tedavi sonrasında ambulanstan taburcu edildik. Yaşadığım şeyleri unutmam mümkün değil, haber peşinde koşmak işimizin bir gereği evet ama tahliye çalışmalarına katılmakta insanlığımızın bir gereği. Elimizden geldikçe her bölgede faaliyetlere destek olmaya, hortum çekip su taşımaya, çapayla toprak eşmeye veya otluk alanları ıslatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşadıklarını anlatan Saffet Azak ise, "Yaklaşık 6 gündür Marmaris'te farklı bölgelerdeki yangınları takip ediyorduk. Üç gündür yangının devam ettiği Hisarönü mahallesinde tahliyenin gerçekleştiği sabahı evlere yakın bir bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldık. Hisarönü mahallesinde dört farklı tepedeki yangınlar mahallenin çevresini sarmaya başlamıştı.

Yaklaşık iki saat Turgut köy tarafındaki yangına gittikten sonra Hisarönündeki yangının etkisini artırdığını evlere çok yaklaştığını ve tahliye edildiğinin haberini aldık. Arkadaşım Mevlüt Hasgül ile birlikte hızlıca Hisarönü'ne gittik. Mahallenin etrafını saran yangınlardan dolayı sadece sahil bölgesinden çıkış vardı. O bölgeden içeriye doğru ilerledik. Evlerini ağlayarak boşaltan insanları gördüm. Kimisi evcil hayvanını kucağında taşıyor kimisi de İneklerini sahile doğru götürmeye çalışıyordu.

Bazı evlerin önüne giderken mama ve su bırakıldığını gördüm. Mahalle boşaltılırken bile arkada bir hayvanın kalma ihtimali üzerine su ve mama bırakılması, kendileri ayrılsa bile arkada kalan canlıları düşünen vatandaşların bu hareketi beni çok etkiledi. Evinde inekleri olduğunu söyleyip yardım isteyen bir vatandaşı gördük. Sokakta bizden başka kimse olmadığı için koşarak yardıma gittik.

İnekleri bulunduğu yerden alarak sahile götürdük. Daha sonra dar sokaklardan dolayı itfaiyenin girmeye zorlandığı bölgede bir eve doğru gittim. Ormanda devam eden yangından sıçrayan alevler evlerin bahçesine doğru gelmişti. Evine doğru koşan bir amcayı gördüm.

Ona yardım etmeye giderken yangını söndürme helikopterleri hemen yanımızdaki alana suyu bıraktı. Dökülen suların bir kısmı üzerimize geldi. Helikopterden bırakılan suyun bazı yerlerde söylenenin aksine buhar olmadığını sağanak yağmur gibi yere döküldüğünü gördüm. Bahçesi yanmaya başlayan evininin önünde biriktirdiği kovalarla yangını söndürmeye çalıştık. O sırada gelen itfaiye ekipleri ve Azerbaycan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürmeye çalışıyorlardı.



SON ANA KADAR AZERBAYCAN VE İTFAİYE EKİPLERİ BIRAKMADI



Malesef Hisarönü mahallesini dört yandan saran alevler yoğun bir duman ve 50 metre yüksekliğe çıkan alevlerle birlikte bazı evlere sıçramıştı. Azerbaycan itfaiye ekipleri son ana kadar bulundukları yeri bırakmadı. Gün içerisinde yine soğutma çalışmalarına katılmış Azerbaycan ekibiyle konuşma fırsatı bulmuştum.

Üç gündür burada olduklarını ve buraya yatmaya gelmediklerini söylemişlerdi. Bu toprakların özü bu halkın ruhu bize güç veriyor demişlerdi. Yangının evleri yakmaya başladığı sırada alevlere karşı korkusuzca durup çekilmediklerini görmek beni fazlasıyla gururlandırdı.



Havanın kararmasıyla müdahale edemeyen helikopterler gitmiş ve Azerbaycan ve İstanbul İtfaiye ekipleri evleri kurtarmaya çalışıyordu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Bir saat önce tepedeki yangının fotoğraflarken renkli renkli çiçekleriyle yemyeşil bahçesi olan evlere sıçraması içimi yaktı. Bir süre sonra yoğun dumandan etkilenerek bölgeden uzaklaştım ve yardım aldım.