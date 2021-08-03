Video Yaşam SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler...
03.08.2021 | 13:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı: Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu 02:18
Jandarma Komutanından provakasyon uyarısı: "Sizleri birbirinize kırdırmak istiyorlar. Hedeflenen şey bu" 03.08.2021 | 13:20
Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öğretmeninden gözyaşları içinde açıklama 01:14
Antalya’da cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu’nun öğretmeninden gözyaşları içinde açıklama 03.08.2021 | 13:38
Tokat'ta otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçtuğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:55
Tokat'ta otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçtuğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03.08.2021 | 13:19
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 01:02
SON DAKİKA: Uşak’ta orman yangını! Yangın bölgesinden ilk görüntüler... 03.08.2021 | 13:08
Adana'da annesinin elini bırakıp koşan çocuğa otobüsün çarpma anı kamerada 00:15
Adana'da annesinin elini bırakıp koşan çocuğa otobüsün çarpma anı kamerada 03.08.2021 | 12:58
Orman yangınında Türk bayrağını alevlerin arasından alan Azerbaycan askeri kamerada! 00:32
Orman yangınında Türk bayrağını alevlerin arasından alan Azerbaycan askeri kamerada! 03.08.2021 | 11:41
Marmaris'te yattaki tatilciler yangın söndürme uçağından rahatsız olup böyle tepki gösterdiler Gerizekalı herif 00:29
Marmaris'te yattaki tatilciler yangın söndürme uçağından rahatsız olup böyle tepki gösterdiler "Gerizekalı herif" 03.08.2021 | 12:14
İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir” 04:11
İstanbul'da ceza yazan polise vatandaştan şaşırtan tepki “İnşallah sizin de başınıza gelir” 03.08.2021 | 11:52
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor! 04:03
Konya’da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor! 03.08.2021 | 11:52
Antalya Manavgat'ta yangınında çiftliği küle dönen kadın: “Cehennemi yaşadım” 03:17
Antalya Manavgat'ta yangınında çiftliği küle dönen kadın: “Cehennemi yaşadım” 03.08.2021 | 11:52
SON DAKİKA: Sabah Gazetesi ekibinden orman yangınında insanlık dersi 01:34
SON DAKİKA: Sabah Gazetesi ekibinden orman yangınında insanlık dersi 03.08.2021 | 11:36
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin... 01:31
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! "Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin..." 03.08.2021 | 10:56
İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada 04:15
İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada 03.08.2021 | 10:08
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 12:21
Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı... 03.08.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 01:59
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını bölgesindeki ölüm kalım savaşı kamerada! 03.08.2021 | 08:46
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 09:47
SON DAKİKA: Muğla Marmaris'ten yürekleri yakan görüntüler! İşte Orman yangınlarının sebep olduğu hasar... 03.08.2021 | 09:00
Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı 00:19
Antalya'daki vahşette son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun yürekleri dağlayan sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı 03.08.2021 | 09:54
Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü 00:17
Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü 03.08.2021 | 09:48
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 00:53
Isparta'da orman yangınında bomba gibi patlayan çam kozlakları kamerada... Saniyeler içinde böyle cehenneme çevirdi! 03.08.2021 | 09:04
Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı 02:54
Muğla Seydikemer’deki orman yangınlarında son dakika: Kontrol altına alındı 03.08.2021 | 08:46

Son dakika haberleri... Uşak’ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Sorkun Köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevlere yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yağını kontrol altına almaya çalışıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA