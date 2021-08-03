Orman yangınında Türk bayrağını alevlerin arasından alan Azerbaycan askeri kamerada!
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Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Azerbaycan Ordusu mensubu askerin Türk bayrağını alevlerin arasından alıp çıkardığı anlar kamerada!