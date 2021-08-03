SON DAKİKA: Sabah Gazetesi ekibinden orman yangınında insanlık dersi

Son dakika haberleri... Marmaris'te alevler tüm müdahalelere rağmen hızla büyüyerek Hisarönü Mahallesi'ni sardı. SABAH Gazetesi'nden Mevlüt Hasgül ve Saffet Azak yaşananları görüntülemek için bölgeye gitti. Tahliyelerin başlamasının ardından birçok kişi hızla mahalleden uzaklaştı. Çok az sayıda mahalleli ile SABAH ekibi dumanlar arasında kalan hayvanları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ekibimiz alevlerin hızla bölgeyi sarmasına rağmen canlarını hiçe sayarak hayvanları kurtardı. Alevler ve dumanların arasındaki mücadele sonrası hayvanları sahile ulaştıran SABAH ekibi hastanelik oldu. Yoğun dumandan etkilenen ekibimize sahilde bekleyen ambulansta ilkyardım müdahalesi yapıldı.